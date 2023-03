Kemal Kiliçdaroglu: oposição a Erdogan ganha fôlego em torno do “Gandhi turco”

“Hak, Hukuk, Adalet! Hak, Hukuk, Adalet!”, exultava a multidão na noite da passada segunda-feira, após o anúncio da nomeação de Kemal Kiliçdaroglu como candidato da Aliança Nacional (coligação da oposição) para defrontar o Presidente Recep Tayyip Erdogan nas presidenciais de 14 de maio. Direitos, Lei e Justiça! Direitos, Lei e Justiça!

Têm sido essas as palavras de ordem deste economista, líder há 12 anos da maior força opositora, o Partido Republicano do Povo (CHP, esquerda republicana, laica e ataturkista, 23% nas últimas eleições). Resumem o que metade da Turquia exige há anos: um país onde os direitos fundamentais, as liberdades individuais e o Estado de Direito sejam restabelecidos, justo para todos os seus cidadãos, independentemente da religião, etnia e orientação.