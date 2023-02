Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein sentenciado a mais 16 anos de prisão por crimes de violação e agressão sexual

Um tribunal de Los Angeles sentenciou esta quinta-feira o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein a mais 16 anos de prisão por um crime de violação e dois de abuso sexual.

A 19 de dezembro, o homem de 70 anos foi condenado pelos crimes após ter ficado provado em tribunal que atacou sexualmente uma mulher num quarto de hotel durante um festival de cinema em Itália, em 2013.

Weinstein, que está desde 2020 a cumprir pena de prisão de 23 anos por uma outra condenação de violação em Nova Iorque, garantiu que o sexo foi consensual. “Sou inocente”, afirmou perante o júri, citado pela “Associated Press”. Neste julgamento, quatro mulheres testemunharam sob anonimato contra ele, sendo que duas outras acusações não ficaram provadas para a unanimidade do júri, tendo Weinstein sido absolvido.

Segundo o “The Guardian”, é provável que a defesa de Weinstein recorra da sentença.

Desde 2017, o produtor de filmes como “Pulp Fiction” já foi acusado de crimes sexuais por mais de 80 pessoas. Em dezembro, a procuradoria de Los Angeles descreveu-o como um “ogre todo poderoso” que dominava Hollywood, utilizando o seu poder e dinheiro para calar as vítimas.

As denúncias em relação a Weinstein, começaram com uma reportagem do “New York Times” a 5 de outubro de 2017, com várias vítimas a relatar abusos sexuais e pressões psicológicas ao longo de 30 anos. Dezenas de mulheres fizeram acusações semelhantes nos meses seguintes, o que contribuiu para aumentar a atenção mediática dada ao movimento “Me Too”.

Nesse dia, o ex-produtor de cinema admitiu que “tinha causado muita dor” e anunciou que se ia afastar temporariamente da sua empresa. Foi despedido pelo conselho de administração três dias depois.