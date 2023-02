Indultados, mas não reabilitados. Separatistas catalães continuam sem poder concorrer a cargos públicos

A Vara Penal do Supremo Tribunal espanhol despejou novo balde de água fria sobre os planos do Governo para “pacificar” a Catalunha, depois da convulsão causada em todo o país pela intentona separatista de 2017, que incluiu uma declaração unilateral de independência formulada no Parlamento regional e desprovida de validade jurídica.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler