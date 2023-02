Sismo na Turquia: Erdogan quer controlar a narrativa sobre o “desastre do século”

Em dezembro do ano de 115 a.C., um tremor de terra terá vitimado centenas de milhares de pessoas na antiga Antioquia, atual Hatay — provavelmente a cidade mais afetada pelo sismo do passado dia 6 de fevereiro —, precisamente quando o imperador romano Trajano e o seu sucessor, Adriano, estavam na cidade, devido às suas campanhas militares contra o reino Pártia da Mesopotâmia, atual Iraque. O historiador romano Cássio Dio descreveu, no seu “História de Roma” (livro LXVIII), cenas muito próximas das vividas nos últimos dias.

