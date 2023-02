Perfil do autarca de uma grande cidade europeia: homem, branco e de meia-idade. Mulheres, jovens e minorias étnicas pouco representadas

As maiores cidades europeias são geridas, sobretudo, por homens brancos de meia-idade. Só 31 das maiores urbes do continente europeu são governadas por mulheres, e apenas sete têm autarcas de minorias étnicas. Destas 166 autarquias, apenas seis têm um presidente com menos de 40 anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler