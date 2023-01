Facebook e Instagram reabrem a porta, mas Donald Trump hesita em entrar

“Coco Chow” e “amante da China” são dois exemplos de ataques racistas lançados por Donald Trump contra Elaine Chao, sua ex-secretária dos Transportes. Casada com Mitch McConnell, o líder republicano no Senado, esta americana nascida em Taiwan habituou-se à ira do magnata nova-iorquino, optando pelo silêncio mesmo quando o alvo foi o próprio marido, rotulado de “perdedor” e “fraco”.

