Queima do Corão em Estocolmo enterra adesão da Suécia à NATO... por agora

Se a adesão da Suécia e Finlândia à Nato já estava difícil, ficou ainda mais longínqua depois de duas manifestações em Estocolmo, sábado passado, terem enfurecido os turcos. Primeiro, uma concentração de curdos no centro da capital sueca tinha no palco principal uma grande tarja dizendo “Somos todos PKK”. É a sigla do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, formação separatista curda que a UE, a NATO e os Estados Unidos rotulam de organização terrorista, e que luta há 45 anos contra o Estado turco, num conflito que já vitimou 40 mil pessoas.

