Croácia já está no Espaço Schengen: “Os movimentos populistas não conseguem apagar as aspirações das pessoas”

Foi na fronteira de Bergana, entre a Croácia e a Eslovénia, que no primeiro dia do ano se celebrou o fim das verificações de passaporte entre a Croácia, com 3,8 milhões de habitantes, e os restantes 26 países que fazem parte do Espaço Schengen.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler