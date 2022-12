Parlamento Europeu: como as práticas atuais são "porta aberta para a corrupção"

Laura Nordström, investigadora das instituições europeias, de lóbis e consultoras, na Universidade de Helsínquia, vem acompanhando a evolução do registo de transparência do Parlamento Europeu. O sistema tem falhas que “ferem a responsabilidade democrática” do órgão europeu, salienta a professora de Ciência Política, em declarações ao Expresso. "Uma questão surpreendente é que, mesmo que o Parlamento exija mais transparência, ainda não é obrigatório que todos os deputados reportem as reuniões de lóbi. Mesmo que os principais deputados do Parlamento Europeu o façam de acordo com as regras, isso deve ser monitorizado. Do ponto de vista da transparência e prestação de contas, todas as reuniões devem ser registadas.” O ‘Catargate’ evidenciou esta e outras brechas no cumprimento do código de conduta do Parlamento Europeu, e, apesar da declaração de intenções de Roberta Metsola, que preside a instituição, analistas e eurodeputados concordam que a malha não é apertada o suficiente para evitar práticas ilícitas. Na maior parte dos casos, os mecanismos contam com a iniciativa voluntária dos parlamentares.

