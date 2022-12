Ex-vice-presidente do PE e outros suspeitos tinham mais de 1,5 milhões de euros em casa

A polícia encontrou mais de 1,5 milhões de euros em dinheiro nas casas de Eva Kaili e Pier Antonio Panzeri, suspeitos num caso de corrupção ligado ao Catar, anunciaram esta terça-feira fontes do Ministério Público Federal belga.

Os investigadores encontraram cerca de 600 mil euros na casa de Panzeri, antigo deputado italiano. O resto do dinheiro foi localizado na casa de Kaili e do seu marido, o também italiano Francesco Giorgi, bem como nas mãos do pai da agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), confirmaram as fontes judiciais à agência espanhola EFE.

Panzeri, Kaili e Giorgi, contra os quais o juiz de instrução Michel Claise emitiu mandado de detenção, e uma quarta pessoa detida no mesmo caso, deverão comparecer perante o tribunal de Bruxelas quarta-feira. Esta instância decidirá se devem continuar sob custódia, informou o diário “Le Soir”.

No chamado caso Qatargate, por alegadamente envolver favores ao país organizador do campeonato mundial de futebol, Kaili é acusada de participação em organização criminosa, branqueamento de capitais e corrupção. Segundo meios de comunicação belgas, o juiz acusou dos mesmos crimes Giorgi, conselheiro do PE, e Panzeri, hoje lobista em Bruxelas.

Kaili, socialista de 44 anos, foi afastada do cargo de vice-presidente do PE pelo plenário, depois de ter sido conhecida a sua detenção no fim de semana. A decisão foi aprovada por 625 votos a favor, um contra e duas abstenções, representando uma dupla maioria de dois terços dos votos expressos e uma maioria dos deputados que compõem o hemiciclo.

A política grega manterá, por enquanto, o estatuto de eurodeputada. Este só pode ser-lhe retirado pela Grécia.