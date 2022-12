Escondido há semanas, ex-primeiro-ministro Aristides Gomes apresenta queixa-crime contra o Estado da Guiné-Bissau por tentativa de sequestro

Os advogados de Aristides Gomes entregaram uma queixa-crime por tentativa de rapto contra o estado da Guiné-Bissau, o atual ministro do Interior Sandji Fati e agentes não identificados da Brigada de Intervenção Rápida, além de elementos do Ministério Público: Bacari Biai, que era procurador-geral da República à data dos factos, três magistrados e a própria Procuradoria-Geral. A queixa-crime, a que o Expresso teve acesso, foi entregue na secção do Ministério Público do Tribunal da Relação de Bissau na última sexta-feira, 9 de dezembro.

