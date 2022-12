Escândalo no Parlamento Europeu. Quem é Eva Kaili? E os outros intervenientes? Dois ex-eurodeputados explicam

Quase sempre a sorrir, mais disponível para os jornalistas do que a média, elegante e confiante nas suas capacidades, dizem os que com ela se cruzaram no Parlamento Europeu (PE). Eva Kaili, a agora ex-vice-presidente do PE, atingiu o estrelato político europeu aos 44 anos, mas o seu alegado envolvimento numa rede de corrupção a favor do Catar colocou-a em prisão preventiva - e provavelmente fora de qualquer arena política nos próximos longos anos.

