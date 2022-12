Hijab foi só a faísca. O objetivo é o fim da República Islâmica

A eliminação do Irão do Mundial do Catar foi celebrada com fogo de artifício nalgumas zonas do país. Team Melli, como é chamada a seleção iraniana, caiu aos pés do “Grande Satã”, como a República Islâmica identifica os Estados Unidos. Este desaire, que para os ayatollahs foi um embaraço, foi — por essa mesma razão — usada pelos manifestantes antirregime como arma de arremesso.

“Eles acreditam que, se o Irão ganhasse aos EUA, o Governo usaria o triunfo como propaganda política”, diz ao Expresso o investigador Javad Heirannia, do Centro do Médio Oriente da Universidade Shahid Beheshti, em Teerão. “Nesse sentido, após a derrota do Irão, houve muita gente a demonstrar felicidade. Consideraram isso um protesto contra o sistema político.”