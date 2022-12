Aristides Gomes perseguido por ter falado ao Expresso?

Na Guiné-Bissau, o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes está de novo em maus lençóis. Após ter passado quase um ano refugiado na missão das Nações Unidas por temer pela vida e de ter conseguido sair do país em fevereiro de 2021 com a intermediação da ONU, o político e sociólogo guineense regressou a Bissau na semana passada, mas já teve de se refugiar outra vez algures na cidade. O seu paradeiro atual é desconhecido e a sua situação de segurança é considerada frágil.

Aristides Gomes tem estado exilado em França no último ano e meio. Decidiu regressar para participar num congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, o maior do país), que decorreu no último fim de semana.