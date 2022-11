É uma espécie de ‘dança da chuva’: veja o vídeo do pedido de ajuda de apoiantes de Bolsonaro aos extraterrestres que (talvez) andem nos céus

Vestidos de verde e amarelo, em roda, uma mão sobre a cabeça fazendo gestos comedidos, a outra a segurar o telemóvel de lanterna ligada a apontar para os céus, dezenas de homens e mulheres que terão votado em Jair Bolsonaro nas presidenciais brasileiras de 30 de outubro juntaram-se durante seis noites em Porto Alegre (capital do estado do Rio Grande do Sul) para pedir ajuda aos extraterrestres.

Quem sabe se levados pela fé, ou por alguma crença infantil do tempo em que viram o filme “ET” do realizador Steven Spielberg, estes homens e mulheres lançaram o seu apelo aos céus ao longo de seis noites e, para já, não se sabe se o gesto irá repetir-se.

São brasileiros que se identificam como “patriotas”, escreve o jornal “Folha de São Paulo”. No ritual que cumpriram ao longo de seis noites, lamentaram a derrota do ainda Presidente na segunda volta das eleições e pediram ajuda aos céus para solucionar o assunto.

Estes autoproclamados ‘patriotas’ acreditam que os extraterrestres vão resolver a seu contento a diferença de mais de dois milhões de votos que Lula teve sobre Bolsonaro.

No estado do Rio Grande do Sul, o futuro Presidente, do Partido dos Trabalhadores, venceu a segunda volta das presidenciais de 30 de outubro, na cidade de Porto Alegre, com 437.798 votos, o que equivale a 53,5% do total. Jair Bolsonaro, pelo Partido Liberal, teve 380.499 votos.

A nível nacional a disputa foi mais renhida. Lula somou 50,9% (mais de 60 milhões de sufrágios), Bolsonaro 49,1% (mais de 58 milhões). Contra votos não há extraterrestres que façam milagres, pelo que é de esperar que o vencedor tome posse a 1 de janeiro.