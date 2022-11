“As empresas tecnológicas americanas querem fazer mais em Portugal, mas estão nervosas com a presença chinesa no sector”

Dereck J. Hogan é vice-secretário principal do departamento de Assuntos Europeus e Euroasiáticos do Departamento de Estado dos EUA. Além de ter sido embaixador dos Estados Unidos na Moldávia, enquanto trabalhou para o Departamento de Estado dos EUA passou por vários outros pontos do mundo, incluindo a Rússia e a Bielorrússia – sendo o russo uma das várias línguas que fala.

