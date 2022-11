Turquia convoca embaixador sueco por imagens que "insultam" Presidente turco

O embaixador sueco em Ancara foi convocado esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia em protesto contra a projeção, por ativistas curdos, de imagens na fachada da missão diplomática turca em Estocolmo, indicou a agência noticiosa Anadolu.

"Informámos o embaixador sueco [Staffan Herrstrom] da nossa condenação pela projeção por grupos ligados ao PKK [Partido dos Trabalhadores do Curdistão] de imagens de propaganda terrorista e insultuosas ao nosso Presidente [Recep Tayyip Erdogan] no edifício da nossa embaixada em Estocolmo", avançou a agência estatal turca.

A reação turca surge na sequência da publicação na rede social Twitter, já hoje, de um vídeo do Comité Sueco para Rojava, que demonstra apoio às Unidades de Proteção do Povo (YPG), a principal milícia curda na Síria, considerada uma organização terrorista por Ancara.

O vídeo, sem data, mostra imagens projetadas na fachada da embaixada turca em Estocolmo que denunciam supostas ligações entre Ancara e o grupo Estado Islâmico (EI), bem como o também suposto uso de armas químicas pelo exército da Turquia contra combatentes curdos. Ancara pediu que os autores "sejam identificados" e que sejam tomadas as medidas necessárias, acrescentou a Anadolu.

A Turquia acusa a Suécia e a Finlândia, que formalizaram recentemente o pedido de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), de conivência com o PKK e respetivos aliados, como o YPG.

Ancara bloqueou a entrada dos dois países nórdicos na Aliança Atlântica desde maio e assinou um memorando de entendimento com Estocolmo e Helsínquia em junho vinculando o seu apoio à luta contra os movimentos curdos e seus apoiantes nos países candidatos.

No início deste mês, em visita a Ancara, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, prometeu responder às preocupações expressas pela Turquia na luta contra o terrorismo, de forma a remover qualquer obstáculo à entrada na NATO.

A convocação do embaixador sueco ocorre quando Ancara ameaçou, também hoje, lançar uma operação terrestre na Síria, após uma série de ataques aéreos contra posições curdas nos territórios sírio e iraquiano e de outros com foguetes em solo turco.