Lula visita Portugal no dia 18. Bolsonaro nunca o fez como chefe de Estado

O ex-operário que já foi duas vezes Presidente do maior país de língua portuguesa – e se prepara para assumir um novo mandato a partir de 1 de janeiro de 2023 – vai estar em Lisboa no próximo 18, para se encontrar com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa.

Lula da Silva está (atualmente) a participar na cimeira do clima no Egito. O futuro Presidente aproveita a conferência das Nações Unidas para dar um claro sinal sobre o que será a sua futura política de preservação da Amazónia.

O Expresso noticiou esta terça-feira a intenção de o (futuro) 39º Presidente do Brasil visitar Portugal, no regresso de Sharm-el-Sheik, onde participa na COP-27.

O pedido de desculpas que o ex-ministro Rubens Ricupero endereçou esta terça-feira, no Rio de Janeiro, ao embaixador de Portugal no Brasil, é um importante gesto público no retomar das relações institucionais entre os dois países de língua portuguesa.

Ricupero, que foi ministro da Fazenda e do Meio Ambiente do ex-Presidente Itamar Franco, aproveitou a sua intervenção no colóquio “Bicentenário da Independência: laços culturais entre Brasil e Portugal” para endereçar um pedido de desculpas públicas ao Estado e ao povo português.

“Nós temos o dever de pedir desculpas ao Presidente de Portugal e ao povo português pelo tratamento inqualificável de que foi alvo o chefe de Estado da República Portuguesa por parte de um brasileiro que desonra a cada dia o alto cargo de presidente do Brasil que imerecidamente ocupa”, disse Ricupero.

Recorde-se que o ex-ministro, Rubens Ricupero, 85 anos, apelou ao voto em Lula da Silva antes da primeira volta das eleições brasileiras, no dia 2 de outubro.

No seu primeiro discurso pós-eleições, Lula da Silva disse que quer que o Brasil deixe de ser visto como um “pária” no cenário internacional.