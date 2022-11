Coreia do Norte. Recorde de mísseis prenuncia ensaio nuclear para breve

“Por favor procurem abrigo.” O aviso soou quarta-feira sobre toda a zona nordeste da Coreia do Sul, depois de um míssil lançado pela Coreia do Norte ter aterrado para lá da chamada “Linha do Limite Norte” (NLL, na sigla em inglês), uma demarcação fronteiriça marítima que fixa uma zona “desmilitarizada”, similar à faixa-tampão entre os dois países, o paralelo 38, mas no mar.

Foi um susto como nunca se viu nem ouviu pelo menos desde 1953, quando o conflito armado entre os dois países chegou ao fim. Já pelas 8h de quinta-feira (23h de quarta-feira em Portugal continental), foi o Japão que emitiu um alerta à sua população. O míssil norte-coreano, que seria de médio a longo alcance, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, acabou por cair no Pacífico.