Lula procura unidade para acabar com a ‘baderna’, mas governará em clima adverso

Nas primeiras horas da manhã do último domingo, uma moradora do condomínio residencial Pousada dos Bandeirantes, no Alto de Pinheiros, zona nobre de São Paulo, saiu da garagem com seu automóvel. Ia votar. Mas antes de atravessar a cancela da portaria, baixou o vidro e parou para conversar com uma vizinha. “Vamos rezar, ‘tá na mão de Deus”, disse. “Agora, já fizemos nossa parte. Só ‘Ele’ para impedir que a ‘baderna’ volte a este país e que a gente tenha mais quatro anos de tranquilidade”. Baderna, em português do Brasil, é bagunça.

