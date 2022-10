Polícia Rodoviária Federal acusada de impedir eleitores do Nordeste de votar. Ligações a Bolsonaro estão documentadas

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) está a ser acusada por diversos eleitores e membros do Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, de ter dificultado o voto em zonas tendencialmente pró-Lula, através de ações de fiscalização rodoviária que não estavam previstas, tinham aliás sido proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral precisamente para não atrasar o voto das pessoas.

As ligações da PRF e também da Polícia Federal a Jair Bolsonaro estão documentadas, nomeadamente pelas investigações de Allan de Abreu, um jornalista da revista “Piauí” que hoje voltou a publicar provas de que vários membros da PRF estavam a planear já estas ações de inspeção rodoviária especificamente desenhadas para atrasar ou impedir o voto. As mensagens de Whatsapp trocadas entre agentes não deixam dúvida sobre as suas intenções.





Por volta das 12h30, já depois das 16h30 em Portugal, a “Folha de S.Paulo” revelou que, até essa hora, a PRF havia conduzido 514 ações de fiscalização pelo Brasil, 70% a mais do que na primeira volta das eleições, em 2 de outubro. Dessas, 49.5% foram realizadas na região do Nordeste, onde se espera que se venham a concentrar muitos dos votos em Lula da Silva.

A “Folha” escreveu ainda que o documento interno da corporação no estado do Paraná orientou os polícias a abordarem especificamente os veículos de transporte público. “A fiscalização deverá ser focada nos veículos de transporte de passageiros, com o intuito de prevenir acidentes de trânsito nesse período em que há um incremento de movimentação de passageiros, e de verificar possíveis crimes eleitorais, especialmente transporte irregular de passageiros ou dinheiro”, diz o documento. O intuito de “prevenir acidentes de trânsito” não ocorreu no primeiro turno, lê-se na notícia da Folha.





Já perto do fecho das urnas, o “Globo” escreveu que a ação da PRF tinha começado a ser desenhada na noite de 19 de outubro, numa reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na reunião, de acordo com o “Globo”, esteve presente o núcleo duro da campanha de Jair Bolsonaro. Ali, os chefes dos órgãos que auxiliam a Justiça Eleitoral, como Forças Armadas, Polícia Federal e PRF, deveriam instruir os seus agentes a ficar atentos para transporte irregular de eleitores, sobretudo no Nordeste. Isto quando o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma ordem específica para que estas fiscalizações rotineiras não acontecessem este domingo.

As ligações entre a PRF e as cúpulas bolsonaristas, caso não fossem óbvias ainda, assim se tornaram depois de o próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, ter apelado ao voto em Jair Bolsonaro numa publicação colocada na rede social Instagram dia 29, ontem. Este domingo, a fotografia, uma bandeira do Brasil, acompanhada do texto "Vote 22. Bolsonaro Oresidente", desapareceu. Esse apoio público seguiu-se ao pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Tribunal Superior Eleitoral adotasse providências para impedir uma possível atuação da PRF em favor da campanha de Bolsonaro.

Já depois do fecho das urnas, o “Estadão” escreveu que Silvinei Vasques chegou ao Palácio da Alvorada para um encontro com Jair Bolsonaro num carro descaracterizado.

Vasques fez-se acompanhar do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira.

O diretor da PRF encontrou-se esta tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, precisamente por causa das ações de fiscalização em autocarros que transportavam eleitores, causando constrangimentos ao exercício do voto.