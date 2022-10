Reino Unido: Liz Truss apresenta demissão, esteve seis semanas no cargo. Oposição pede eleições “agora”

Liz Truss demitiu-se do cargo de primeira-ministra do Reino Unido mas assegurou que daqui a uma semana os conservadores vão ter um novo líder, o que faz antever que o voto venha a ser recolhido apenas junto do grupo parlamentar. Isto representaria uma mudança significativa na forma como, até agora, o líder dos conservadores tem sido escolhido, e que pressupõe sempre voto de todos os membros do partido. Mas os tempos são de emergência e o país não pode ficar mais dois meses à espera de um líder, pelo menos parece ser essa a mensagem que os deputados que até agora comentaram a saída de Truss querem passar.

Truss ficou apenas seis semanas no cargo, já informou o rei Carlos III que vai abandonar o número 10 de Downing Street e admitiu, num discurso muito curto esta quinta-feira precisamente à porta da sede do Governo, não ter sido capaz de “cumprir o mandato” para o qual foi eleita.

A eleição de um novo líder é só o último grande desafio na história recente do Partido Conservador, que está a viver um dos anos mais difíceis de sempre. Depois do escândalo das festas de Boris Johnson durante a pandemia, algo que provocou uma onda de indignação entre britânicos de todas as simpatias políticas dada a severidade das medidas restritivas que o ex-primeiro-ministro impôs ao país mas não a si mesmo, passando pela aprovação de um plano económico totalmente apoiado em mais empréstimos e por isso mais dívida que os mercados rejeitaram assim que Truss o anunciou, a confiança dos britânicos numa liderança conservadora pode ter saído profundamente abalada.

“Eleição geral agora”, pede líder trabalhista

Por isso mesmo, a oposição não perdeu tempo a pedir eleições legislativas “agora”. Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, já emitiu um comunicado nesse sentido e o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, juntou-se aos apelos. "Os britânicos devem ter a hipótese de comparar o caos dos conservadores com os planos do Partido Trabalhista de resolver esta confusão, melhorar a economia para os trabalhadores e reconstruir o país na direção de um futuro mais justo e verde. Precisamos de uma eleição geral agora”, disse Starmer, em comunicado.



"Após 12 anos de fracasso dos Conservadores, o povo britânico merece muito mais do que esta porta giratória de caos. Nos últimos anos, os Conservadores aumentaram impostos, destruíram as nossas instituições e criaram uma crise no custo de vida. E agora conseguiram destruir a economia a um ponto em que pessoas estão a enfrentar aumentos de 500 libras por mês nos seus empréstimos à habitação. O dano que causaram vai demorar anos a ser reparado”, escreveu ainda o líder dos trabalhistas.

Os membros do Partido Conservador todos juntos perfazem apenas 0.3% dos eleitores do país e os jornalistas têm estado a perguntar aos deputados se umas legislativas não seria a forma mais clara e direta de escolher um novo Governo. Mas os conservadores nem querem ouvir falar dessa possibilidade, quando todas as sondagens mostram as intenções de voto nos trabalhistas 20 pontos percentuais acima dos conservadores.

Ed Davey não divergiu muito na mensagem. “Boris Johnson falhou com o país e Liz Truss destruiu a economia. Os conservadores provaram repetidas vezes que não são o partido adequado para liderar este grande país”, escreveu o líder dos Liberais Democratas.