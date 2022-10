O extraordinário caso de Liz Truss: como chegou ao fim uma era que não chegou a começar

As temperaturas estavam atipicamente altas nesse mês de julho, em 1994. Kiron Reid assegura que essa é a razão para estar com uns “horríveis” calções de banho, no meio de uma manifestação. Ativista liberal e ex-professor universitário, está longe de ser uma figura pública. A única razão para justificar as escolhas de indumentária, de há quase 30 anos, é uma fotografia num protesto, nesse tal verão quente, em que Reid surge ao lado de uma jovem Liz Truss. À data, eram ambos militantes dos Jovens Liberais-Democratas.

