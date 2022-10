Liz, a Efémera: 45 dias de Truss afundam conservadores britânicos (e até Boris Johnson já volta a ser hipótese)

Ao 45.º dia, acabou. “Reconheço que não posso cumprir o mandato com que fui eleita pelo Partido Conservador”, afirmou Liz Truss esta quinta-feira, ao anunciar a renúncia à chefia dos tories e do Governo do Reino Unido. A acelerada perda de autoridade já levava muitos a chamar-lhe “PINO”: prime minister in name only, isto é, primeira-ministra só de nome. Da sua declaração brevíssima, à porta do n.º 10 de Downing Street, fica a informação de que a escolha do novo líder deve durar apenas uma semana.

