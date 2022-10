Mais uma baixa no Governo do Reino Unido. Suella Braverman já não é ministra do Interior de Liz Truss

A ministra do Interior do Reino Unido é a mais recente baixa no Governo de Liz Truss, em funções há pouco mais de um mês. O diário “The Guardian” avança esta quarta-feira que Suella Braverman se demitiu e poderá ser substituída por Grant Shapps, que foi ministro dos Transportes no Executivo de Boris Johnson.

A notícia foi corroborada pelo canal televisivo Sky News, que assegura ter confirmado a informação junto do ministério até agora tutelado por Braverman. Em causa estarão “motivos de segurança” ligados ao uso de email com mensagens confidenciais de Estado num telemóvel particular da agora ex-ministra.

“Enviei um documento oficial do meu email pessoal para um colega parlamentar em quem confio”, explica a demissionária numa carta à primeira-ministra. Trata-se de uma versão preliminar de um documento sobre imigração. Tendo em conta que Braverman era responsável pela proteção dos cidadãos do Reino Unido contra ameaças, é embaraçoso para o Governo.

A seguir, porém, vem a farpa, que indicia que a razão anterior possa ser pretexto para sair face a divergências políticas e à desacreditação do Governo. Braverman diz sentir “preocupações com o rumo do Governo” e refere “tempos turbulentos”.

Explica a demissionária: “Não só quebrámos promessas cruciais que fizemos aos nossos eleitores como estou seriamente inquieta com o empenho deste Governo em honrar compromissos programáticos, como reduzir os números globais de imigrantes e travar a imigração ilegal”. Ora, tudo isto faz parte das competências que tinha enquanto ministra do Interior.

Os Liberais Democratas, na oposição, falam de mais uma volta no “carrossel do caos conservador”. E, como os demais partidos, pedem eleições antecipadas.

A demissionária foi candidata à chefia do Partido Conservador na eleição que fez de Truss primeira-ministra. Eliminada na segunda ronda de votação na bancada parlamentar, acabou por apoiar Truss.

Braverman passou 43 dias no cargo, mais cinco do que Kwarteng. É preciso recuar quase 200 anos para encontrar mandato mais curto num ministro do Interior. Arthur Wellesley, o célebre duque de Wellington, deteve a pasta um mês, entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 1834. Só que Wellington era primeiro-ministro interino a acumular com o Interior.

Truss cancelou agenda

O jornal cita fontes segundo as quais Braverman e Truss se reuniram no Parlamento, depois de um debate semanal em que a primeira-ministra foi aconselhada pela oposição a demitir-se. Truss cancelou a agenda da tarde, que incluía uma visita a uma empresa de tecnologia de defesa e a gravação de um filme para a televisão.

À tarde há uma votação no Parlamento de que poderá depender a continuidade do Governo em funções. Apesar de o assunto ser fraturação hidráulica (um processo para extrair gás natural do solo), o Executivo fez saber aos deputados conservadores, muitos deles discordantes nesta matéria, que era obrigatório seguir a disciplina partidária, sob pena de o Executivo cair.

O ministro para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, recebeu ordens para regressar daquele território, onde se deslocara em trabalho, para estar na votação.

Decapitação continua

A confirmar-se a notícia, será um golpe relevante para o contestado Governo de Truss. Se os quatro “grandes cargos de Estado” são o de primeiro-ministro e os ministérios dos Negócios Estrangeiros, Interior e Finanças, já só resta metade dos nomeados pela governante conservadora, que tomou posse a 6 de setembro.

No passado dia 14, a primeira-ministra destituiu o titular da pasta das Financas, Kwasi Kwarteng, depois de as medidas anunciadas por este — em tudo idênticas ao programa eleitoral com que Truss se alçou a líder do Partido Conservador e, logo, do Governo — terem chocalhado os mercados, fazendo afundar a cotação da libra e disparar as taxas de juro da dívida britânica.

Para o cargo foi nomeado Jeremy Hunt, que no verão passado foi adversário de Truss na corrida à chefia dos conservadores. Ficou em último na primeira ronda de votação na bancada parlamentar, com 18 votos em 359 possíveis, e acabou a apoiar Rishi Sunak, que perdeu para Truss na ronda final. Hunt dedicou-se na última semana a desfazer quase por completo a política de Kwarteng e Truss.

Se Braverman for substituída por Shapps, é mais um apoiante de Sunak que ascende ao poder. De início Truss não convidou nenhum adepto do rival para a sua equipa, incluindo Shapps, que esteve no Executivo de Johnson até ao seu conturbado final.

Braverman não terá gostado das mudanças impostas por Hunt, que, nomeadamente, cancelou as baixas de impostos anunciadas por Kwarteng. Pertence à ala libertária do Partido Conservador, defensora do Estado mínimo.

Procuradora-geral no Executivo de Johnson, a ex-ministra é partidária da linha dura contra a imigração (ao ponto de ter criticado um acordo comercial com a Índia, alegando que incentivava indianos a migrar para o Reino Unido) e na manutenção da ordem. Quis ainda reduzir o número de vistos para estudantes estrangeiros, fonte de rendimento importante para as universidades britânicas.

Ainda esta terça-feira, Braverman criticara a oposição, a quem chamou “coligação do caos”. Uma expressão que virá seguramente atormentar o caótico Governo de Truss.