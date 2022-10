"Insultos” e “violência” no parlamento britânico. Deputados conservadores acusados de forçar colegas a rejeitar proposta trabalhista

O Parlamento britânico virou esta quarta-feira um pequeno campo de batalha, com alegadas trocas de insultos e mesmo violência verbal e física. Como era pretensão do Governo, acabou rejeitada a proposta de lei trabalhista que visava impor limites à técnica de fratura hidráulica ("fracking") - através da qual se extrai gás do solo -, mas dezenas de deputados conservadores votaram ao contrário do que pretendia o executivo de Liz Truss.

De acordo com membros do Partido Trabalhista, entre os quais Chris Bryant, vários deputados conservadores foram alvo de "agressões verbais" e "intimidados" por terem ponderado votar a favor da proposta de lei. Um desses conservadores terá sido, inclusive, "literalmente puxado" para a sala de voto.

"Vários deputados conservadores manifestaram dúvidas sobre a possibilidade de votarem a favor da moção trabalhista, por não saberem se o voto era livre ou se se tratava de uma moção de confiança [ao Governo]", afirmou Chris Bryant, no Twitter. De imediato ouviram "gritos", lançados por "um grupo de conservadores, vários deles ministros", entre os quais Jacob Rees-Mogg, ministro da Economia, e Therese Coffey, ministra da Saúde, garantiu Bryant. Acrescentou que “pelo menos um deputado conservador foi "literalmente puxado" para votar.

Outros trabalhistas fizeram denúncias semelhantes. Lloyd Russell-Moyle garantiu ter visto um deputado conservador, “em lágrimas”, a ser igualmente “arrastado” para a votação. Numa publicação no Twitter, referiu que estas "atitudes tóxicas" não são toleráveis e acrescentou: “Se [o partido] faz isto com os seus deputados, imaginem o que fará com a população”.

"Nunca vi acontecer nada assim numa votação. Conservadores em guerra aberta. Rees-Mogg e outros ministros a gritar com os seus colegas", referiu, por sua vez, Ian Murray, defendendo que sejam convocadas eleições gerais face ao sucedido. "Foi chocante."

Jess Philips, outra deputada trabalhista, referiu ter visto um grupo "enorme" de conservadores a forçar o voto. No final da votação, feitas as contas, foi anunciada a derrota dos trabalhistas: 230 deputados votaram a favor da proposta de lei e 326 votaram contra.

Conservadores negam ter feito pressão

Em declarações à "Sky News", Jacob Rees-Mogg negou ter feito pressão sobre deputados conservadores para que votassem contra a proposta trabalhista. Questionado sobre se observou atitudes que possam configurar “bullying”, referiu que não. “Do que eu vi, não.”

Também a ministra da Saúde negou ter forçado deputados a votar a favor do Governo. Fontes próximas da ministra referiram que ela poderá ter “encorajado” esse alinhamento, “mas não forçou ninguém a fazê-lo”, diz o “Guardian”

Há demissões?

Esta quarta-feira à tarde, antes de ser votada a proposta de lei trabalhista sobre o “fracking”, os chefes da bancada conservadora anunciaram aos deputados que a votação equivaleria a uma moção de confiança. O que significa que teria de ser cumprida a disciplina, votando os deputados conservadores, mesmo os que estivessem inclinados a apoiar o partido de Keir Starmer, líder trabalhista, ao lado do Executivo britânico.

“Não se trata de uma moção sobre [a técnica de] fratura hidráulica. É uma moção de confiança no Governo”, alertou o líder da bancada conservadora, Craig Whittaker, numa mensagem aos 359 deputados do partido. “Não podemos, em circunstância alguma, permitir que o Partido Trabalhista controle a agenda e faça avançar a sua legislação.” Deixou claro que não haveria quaisquer contemplações com parlamentares para quem esta questão levante dúvidas.

Antes da votação, pelo menos cinco deputados conservadores afirmaram em público não poder apoiar o Governo, em consciência, ainda que tal significasse a suspensão do partido.

Depois de serem conhecidos os resultados, começaram a surgir rumores sobre a alegada demissão de Wendy Morton, chefe de bancada do governo de Liz Truss. Não foram adiantados detalhes e a demissão não foi confirmada. Questionado no Parlamento sobre isso, Jacob Rees-Mogg, referiu apenas não ter informação sobre o assunto. "A situação não é clara."