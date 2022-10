Biden acredita que pode voltar a vencer Trump, e não prevê recessão nos Estados Unidos

Donald Trump manifestou, em várias ocasiões, a intenção de concorrer novamente como candidato do Partido Republicano, apesar dos problemas que o ex-Presidente tem tido com a justiça norte-americana.

Joe Biden também admitiu a possibilidade de uma recessão económica nos Estados Unidos, mas disse que, a acontecer, será “muito ligeira”.

"Não acho que haverá uma recessão. Se houver, será uma recessão muito ligeira", considerou, na terça-feira, numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana CNN. "É possível [uma recessão]. Eu não prevejo isso", acrescentou.

Horas antes, numa atualização das projeções económicas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) tinha revisto em baixa a previsão dos Estados Unidos para 1,6% em 2022, contra 2,3% em julho.

O próximo ano poderá ser ainda mais difícil, com a instituição a antecipar um crescimento de 1%, devido à redução do poder de compra dos consumidores, nomeadamente devido à inflação, acelerada pela subida do preço dos combustíveis.

Apesar do aumento, a aliança dos produtores de petróleo OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, decidiu, em 5 de outubro, reduzir a produção em dois milhões de barris por dia, o que representa o maior corte desde a pandemia da covid-19.

Joe Biden, que já tinha criticado a decisão, avisou a Arábia Saudita que "haverá consequências" pela decisão tomada "com a Rússia", sem adiantar que medidas poderão ser tomadas contra o tradicional aliado dos EUA.

Horas antes, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional explicou que Biden queria reavaliar a relação com a Arábia Saudita, na sequência daquela decisão, que poderá elevar o preço do barril a nível mundial e ajudar a Rússia a obter mais fundos para financiar a guerra na Ucrânia.

O Presidente norte-americano "está pronto para trabalhar com o Congresso para refletir como deverá ser essa relação bilateral", assegurou John Kirby. Na segunda-feira, Bob Menendez, líder democrata do Comité de Negócios Estrangeiros do Senado, a câmara alta do Congresso norte-americano, ameaçou bloquear qualquer venda futura de armas para a Arábia Saudita.

O senador Richard Blumenthal e o deputado da Casa dos Representantes, a câmara baixa do parlamento, Ro Khanna, (ambos democratas) foram mais longe e apresentaram na terça-feira um projeto de lei para acabar com essas exportações.

De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Arábia Saudita representou 24% do total de exportações de armas dos EUA entre 2016 e 2020.

O relacionamento entre os dois países "é estratégico" e "ajudou a reforçar a segurança e a estabilidade no Médio Oriente", disse a embaixada do reino saudita em Washington.

A cooperação militar bilateral "serve os interesses de ambos os países", acrescentou a embaixada, num comunicado divulgado na terça-feira.