“Vamos experimentar.” Itália não se desmoronou e toda a gente quer parecer bem comportada

Itália não se desmoronou. Foi apenas segunda-feira à noite que o Ministério do Interior anunciou, por fim, o resultado final das legislativas antecipadas de domingo. A ultradireitista Giorgia Meloni, descendente política do fascismo e apreciadora do estilo de Viktor Orbán colheu uma vitoria espetacular. Não falou muito nas últimas 24 horas. Às 2h da manhã da noite eleitoral apareceu uns minutos em público para agradecer o voto dos italianos. “Não vos desiludiremos”; prometeu. Será de facto a “sombra sobre a Europa” que vaticina o jornal francês “Le Monde”?

