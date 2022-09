Paquistão apanhado no jogo da corda entre Estados Unidos e China

Pouco se sabe sobre os efeitos que teve nos corredores do poder paquistaneses a pouco edificante saída das tropas da NATO, encabeçadas pelos Estados Unidos, do vizinho Afeganistão, há cerca de um ano. Combinada com numerosos outros fatores internos e externos, levou à deposição do primeiro-ministro Imran Khan, em abril último. Num verão em que as inundações assolam 70% do país, é nos bastidores da política e da defesa que se joga o futuro do Paquistão.

