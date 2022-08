Um ano após a saída dos americanos, talibãs conseguem estabilidade à custa de repressão

Um ano depois da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, o país vive sob o regime duro dos talibãs. O passado dia 15, aniversário da tomada do poder por estes últimos em Cabul, foi feriado, para celebrar a histórica vitória militar contra uma aliança de quase 50 países estrangeiros, expulsos do país devastado pela guerra, de uma forma humilhante e sem precedentes, em agosto de 2021.

