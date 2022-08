ONU e Governo do Paquistão preparam apelo por €160 milhões para responder a inundações

A ONU e o Governo do Paquistão estão a preparar um apelo por 160 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) destinados ao socorro imediato da população mais afetada pelas fortes chuvas e inundações naquele país.

No seu 'briefing' diário à imprensa, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas (ONU), deu informações sobre o novo apelo em prol do povo paquistanês, indicando que já foram mobilizados cerca de sete milhões de dólares para responder às inundações que já mataram mais de mil pessoas.

"A nossa equipa, liderada pelo residente e coordenador humanitário da ONU Julien Harneis, está a intensificar a sua resposta às fortes chuvas e inundações em todo o Paquistão, onde já foram reportadas mais de mil mortes, incluindo centenas de crianças. A situação deve piorar com mais chuvas contínuas", anteviu o porta-voz de António Guterres.

Nesse sentido, Dujarric anunciou que a ONU, em conjunto com o executivo paquistanês, planeiam "um apelo rápido de 160 milhões de dólares para atividades de socorro imediato para atender às necessidades dos mais vulneráveis".

"A assistência contínua inclui ajuda alimentar e nutrição, suprimentos e serviços médicos, água potável, apoio à saúde materna, vacinação do gado e abrigo. Além disso, o Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU alocou três milhões de dólares para serviços imediatos de saúde, nutrição, alimentos, água, saneamento e higiene para aqueles que mais precisam", explicou.

Na terça-feira, está programada uma conferência de imprensa com a presença de Julien Harneis e um membro do Governo do Paquistão, que, além de prestarem mais informações sobre o impacto das inundações no país, também lançarão esse apelo por mais verbas, informou Stéphane Dujarric.

Os serviços de emergência paquistaneses elevaram para mais de 1.100 o número provisório de vítimas mortais após a estação chuvosa que assola o Paquistão há semanas e levou o Governo a declarar a situação de calamidade em mais de 50 distritos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país tem evidências de pelo menos 1.136 mortes, segundo o boletim divulgado na tarde de hoje e que coloca Sindh (402 mortos), Jaiber Pakhtunjuá (258) e Baluchistão (244) como as regiões mais afetadas.

Além disso, também registou pelo menos 1.634 feridos, embora seja uma contagem provisória porque muitas áreas ainda estão completamente inundadas.

No total, estima-se que mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelo temporal.

As autoridades calculam que mais de um milhão de casas sofreram algum tipo de dano, incluindo mais de 300.000 que foram completamente destruídas. Mais de 735.000 cabeças de gado também foram perdidas e há quase 3.500 quilómetros de estradas danificadas.

O Paquistão tem sofrido chuvas que quase triplicam os valores médios para esta época.