Fernando Gabeira: “O sistema político empurra-nos para a desonestidade”

Fala do Brasil como quem fala de um irmão, alguém que conhece de muito perto. Aos 81 anos, Fernando Gabeira, jornalista, escritor, ex-deputado e ambientalista, foi exilado na ditadura militar e no regresso candidatou-se a prefeito, governador do Rio de Janeiro e à Presidência. É comentador televisivo, escreve em jornais e tem duas filhas, uma das quais conhecida dos portugueses, Maya Gabeira, a surfista que desafia as ondas da Nazaré. A íntegra da entrevista está no podcast “Brasileiros, que Tal?”

Traduza-me Brasil.

É um país que a música celebra como abençoado pela natureza e que se poderia tornar uma potência ambiental, mas tem problemas muito sérios de organização social. Em 2013 vivemos uma revolta popular importante, que não foi atendida. Tinha como meta questionar o facto de, apesar de pagarmos impostos, os serviços prestados pelo Estado não serem decentes. E sempre que tentaram participar, os políticos foram vaiados, o que revelou um distanciamento grande da população, aprofundado pelo Governo da extrema-direita que temos.