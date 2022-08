Pouca gente nas primeiras horas do velório de José Eduardo dos Santos

As primeiras horas de velório do corpo do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foram marcadas pela presença de poucos cidadãos anónimos. O corpo está a ser velado na sua residência oficial, em Luanda.

O corpo foi preparado esta manhã para o velório nos próximos, de modo a que as pessoas possam “fazer o óbito”, como é designado em Angola.

Os restos mortais serão depois transportados no dia 27 para o mausoléu que homenageia Agostinho Neto, o primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto. No próximo domingo, dia 28, está prevista uma cerimónia fúnebre, para assinalar a data em que passam 80 anos sobre o nascimento de José Eduardo dos Santos.

Estas cerimónias deverão coincidir com o anúncio dos primeiros resultados das eleições gerais, que se realizam na próxima quarta-feira.