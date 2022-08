Lilia Schwarcz: “Devemos ocupar a festa, as avenidas”

Uma das mais importantes intelectuais do Brasil, a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, acabou de publicar “O Sequestro da Independência”, em que desconstrói o mito do 7 de setembro. No podcast “Brasileiros, que Tal?” — onde se pode ouvir a entrevista na íntegra — incentiva quem discorda do bolsonarismo a ocupar os espaços cívicos até às eleições.

Quem são os brasileiros?

A pergunta não é nova e não tem resposta. O Brasil é um país de dimensões imensas, e é muito difícil falar em brasileiros e brasileiras, vistas as diferenças regionais, de raça, sexo e classe. Essa questão é cada mais difícil de ser respondida.