Eutanásia aplicada a baleia beluga do rio Sena durante tentativa de resgate

A baleia beluga que desde sexta-feira se encontrava perdida no rio Sena, a 70 quilómetros de Paris, morreu enquanto estava a ser levada para o mar, confirmaram autoridades citadas pela CNN.

O cetáceo estava preso junto à comporta de Saint-Pierre-la-Garenne, a noroeste de Paris, desde 2 de agosto, e a saúde do animal deteriorou-se depois de ter recusado comida, de acordo com associações de proteção à vida selvagem que monitorizam a situação.

Mais de 80 equipas de resgate levaram seis horas para retirar o animal, conforme detalhou a Reuters. Em seguida, a baleia foi colocada numa grande embarcação, onde foi submetida a exames médicos. Os cientistas ficaram preocupados com a perda de peso "alarmante" do animal e tiveram de sacrificá-lo logo depois. A sua morte foi confirmada por funcionários do Serviço de Bombeiros e Resgate do Departamento de Essonne, em mensagem de vídeo.

Florence Ollivet-Courtois, veterinária do serviço de bombeiros e resgate, garantiu que a situação clínica da baleia era irreversível: "Durante a viagem, os veterinários notaram uma deterioração da sua condição, principalmente da sua atividade respiratória, e pudemos constatar que o animal estava em anóxia - isto é, insuficientemente ventilado -, pelo que estava obviamente a sofrer, e decidimos que era inútil libertá-lo. Por isso, tivemos de avançar para a eutanásia."

Os veterinários esperavam inicialmente que a baleia, de 800 kg, pudesse ser transportada para a região da Normandia e, finalmente, fosse lançada no mar.

O habitat natural da baleia beluga é o das regiões árticas e subárticas. Embora a população mais conhecida se encontre no estuário de São Lourenço, no Quebec, no Canadá, a mais próxima da costa francesa fixa-se em Svalbard, um arquipélago no norte da Noruega, a mais de 3050 km do Sena.

Ainda não é certo como a baleia beluga se perdeu, mas a fusão dos blocos de gelo nas águas do Ártico tem deixado a área mais aberta à navegação, à pesca e a outras atividades humanas, afetando a capacidade das baleias de comunicarem e nadarem, de acordo com a ONG World Wide Fund for Nature. Encontrar comida e procurar parceiros também está a tornar-se mais difícil para a espécie.

Nos últimos anos, muitas espécies de mamíferos marinhos foram encontradas em França, longe do habitat original. As possíveis razões apontadas pelos investigadores do Observatório Pelagis, em França, especializado no estudo de mamíferos marinhos, são o estado de saúde, a idade, o isolamento social e condições ambientais.