FBI fez buscas na casa de Donald Trump em Mar-a-Largo, à procura de provas de um delito

O antigo presidente dos EUA Donald Trump afirmou que a polícia federal (FBI, na sigla em Inglês) esteve esta segunda-feira a fazer buscas na sua propriedade imobiliária em Mar-a-Lago.

“Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estas buscas não anunciadas na minha casa não são necessárias nem apropriadas”, disse Trump, numa longa declaração. Acontece que o FBI só pode realizar esse tipo de busca com autorização judicial e, para concedê-la, o juiz deve avaliar como provável que tenha sido cometido um crime.

Nem o FBI nem o Departamento de Justiça, do qual depende, deram explicações sobre a ação. Foi o próprio Trump que garantiu que sua casa estava "sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI". "Nada assim jamais aconteceu com um presidente dos Estados Unidos", escreveu Trump. Algo assim, acrescentou, "só poderia acontecer em países do Terceiro Mundo".

O Departamento de Justiça tem estado a investigar a descoberta de caixas com informação classificada que foram levadas para Mar-a-Lago depois de terminada a presidência Trump. Não está claro se a busca do FBI está relacionada com este assunto.

Uma investigação separada relacionada com os esforços dos aliados de Trump para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e o assalto ao Congresso, em 06 de janeiro de 2021, também se está a intensificar em Washington.

“Esta é uma má prática da procuradoria, a instrumentalização do sistema de justiça e um ataque de democratas de esquerda radical que desesperadamente não querem que eu concorra à presidência em 2024, especialmente como resultado das últimas sondagens”, disse Trump, citado pelo El País. “Qual é a diferença entre isso e Watergate, onde os agentes invadiram o Comité Nacional Democrata? Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º presidente dos Estados Unidos", disse Trump. Depois de ouvir a notícia, alguns apoiantes de Trump deslocaram-se para as imediações da residência de Mar-a-Lago com bandeiras dos EUA em apoio ao presidente.