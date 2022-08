Quénia: Jovens boicotam eleições em protesto pela falta de mudança no país

Os eleitores com idades entre os 18 e os 35 anos dizem que não vão votar nas presidenciais de 9 de agosto. A importância deste facto poderia ser relativa se 40% dos 22 milhões recenseados nas eleições desta terça-feira não tivessem precisamente aquelas idades. Quem tem menos de 35 anos no Quénia sabe que faz parte da maioria, é 75% da população do segundo país mais rico da África Oriental a seguir ao Jibuti.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler