Yolanda Díaz, a vice-primeira-ministra que quer “somar inteligências” para ultrapassar Pedro Sánchez pela esquerda

Está em marcha o “processo de audição” que vai fazer nascer, no final deste ano, uma nova plataforma política de esquerda em Espanha. A segunda vice-primeira-ministra, Yolanda Díaz, deu o tiro de partida ao projeto Somar, em que trabalha há mais de um ano, que pretende submeter ao escrutínio dos cidadãos em todo o território nacional. Se esta espécie de consulta ambulante for satisfatória, pode gerar um partido político organizado, que aglutine o copioso grupo de siglas à esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), chefiado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, e revitalize o quebrantado progressismo a nível nacional.

