Moçambique: terroristas voltam a atacar e a queimar casas na província de Niassa

Um grupo de terroristas, em número ainda não especificado, atacou esta quarta-feira o povoado de Lichengue, a 6 kms da vila sede do distrito de Mecula, localizado na fronteira com a província de Cabo Delgado, epicentro do conflito. Durante o ataque, até aqui não confirmado pelas autoridades moçambicana, os terroristas incendiaram várias casas e a população local refugiou-se nas matas da Reserva Nacional de Niassa.

