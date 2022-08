EUA. Adolescente que matou duas pessoas e feriu uma terceira em manifestação antirracista ilibado pelo júri

Kyle Rittenhouse, autor do tiroteio durante uma manifestação do movimento Black Lives Matter em Kenosha, EUA, em agosto de 2020, foi esta sexta-feira considerado inocente.

Rittenhouse, agora com 18 anos mas na altura dos factos com 17, estava acusado pelo ataque que resultou na morte de duas pessoas, Joseph Rosenbaum, de 36 anos, e Anthony Huber, de 26. Uma terceira pessoa ficou ferida.

Segundo a linha da defesa, o jovem - que foi filmado a disparar uma espingarda semiautomática enquanto caminhava - agiu em autodefesa quando baleou os manifestantes.

O julgamento foi seguido com atenção, tendo o juiz do caso, Bruce Schroeder, feito estalar a polémica quando decidiu (antes do julgamento) que os homens atingidos por Rittenhouse não poderiam ser referidos como “vítimas” perante o tribunal..

Aos advogados de defesa, no entanto, foram autorizadas expressões para os descrever como “incendiários” ou “saqueadores”.

A acusação contra Kyle Rittenhouse por posse ilegal de arma tinha já tinha sido retirada da lista de crimes que arriscava e que incluía homicídio em primeiro grau. Bruce Schroeder argumentou que a lei não é clara no que respeita à acusação de posse de arma, dado o jovem ter 17 anos na altura dos factos.

Rittenhouse acabou ilibado das cinco acusações que enfrentava. Os 12 jurados consideraram que agiu em legítima defesa, inocentando-o da acusação mais grave, mas também das outras quatro, por homicídio e tentativa de homicídio.