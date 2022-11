Isabel II está “bem-disposta” mas vai mesmo descansar uns dias após ter passado a noite no hospital

A Rainha está bem e já de volta ao Castelo de Windsor, informaram os seus assessores. Depois de esta quarta-feira ter sido anunciado que Isabel II cancelara a viagem programada para a Irlanda do Norte, tal como foi aconselhada pelos médicos, deu entrada no hospital para fazer exames, tendo passado a noite no Hospital privado King Edward VII, em Londres.

Regressou a casa “durante a hora de almoço desta quinta-feira e permanece bem-disposta”, segundo adiantou a casa real britânica, através de um comuncado. A nota acrescenta que o seu internamento não teve relação com a covid-19.

Isabel II, de 95 anos, vai mesmo descansar durante os próximos dias, mas ficou “desapontada por não poder visitar a Irlanda do Norte, onde deveria cumprir uma série de compromissos”. Fez por isso questão de enviar “os mais calorosos votos” ao país, ao qual espera retornar futuramente.