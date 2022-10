Procuradoria espanhola vai pedir arquivamento dos processos contra ex-rei Juan Carlos

Tudo parece indicar que o rei Juan Carlos I, que abdicou em 2014 e vive agora autoexilado em Abu Dhabi, não será judicialmente indiciado por qualquer delito. Segundo revelações de vários meios de comunicação, com o aval de jornalistas que costumam andar bem informados sobre assuntos da Casa Real, a Procuradoria do Tribunal Supremo e a Procuradoria Anticorrupção estão a preparar um documento que propõe o arquivamento das três investigações abertas tendo por alvo o rei emérito, por supostas manobras fraudulentas com fundos de procedência opaca e negócios irregulares.

