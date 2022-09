Afeganistão. Talibãs disparam tiros de ‘alerta’ num protesto em Cabul

Esta terça feira, em Cabul, dezenas de pessoas marcharam na rua em protesto pelos direitos das mulheres, um dos maiores grupos lesados pelas crenças dos Talibãs.

Já na passada sexta-feira (dia 3) realizou-se um protesto a exigir a participação das mulheres na política e na vida ativa - uma manifestação que acabou desmobilizada pelos talibãs sem recurso a armas de fogo.

Um vídeo enviado à BBC, dos protestos desta terça-feira, mostra combatentes dos talibãs a disparar as armas para o ar - uma ação que o grupo proibiu na semana passada depois de várias pessoas terem sido mortas após comemorações do género. Da mesma forma, ouviam-se cânticos anti-Paquistão, motivados pela desconfiança de que o país vizinho tem apoiado o regime recém-instaurado.

O Paquistão rejeitou essas alegações, mas é conhecido que apoia a insurgência dos talibãs. Os afegãos lamentam a interferência do Paquistão e o sentimento foi exacerbado pela recente visita a Cabul do chefe dos serviços secretos do Paquistão (ISI).

Apesar dos vários protestos levados a cabo pelas mulheres, esta terça-feira a participação de homens afegãos marcou a diferença relativamente a manifestações anteriores.

Os protestos acontecem um dia depois do líder dos combatentes anti-talibãs, Ahmad Massoud, ter pedido uma "revolta nacional" dos civis contra o grupo extremista.

Esta onda de protestos tem sido o maior desafio à autoridade dos talibãs desde que tomaram o poder em Cabul e inclui críticas ousadas e diretas ao grupo. Uma jovem pronunciou: "Exigimos liberdade de expressão, democracia... Não tenho medo da morte".