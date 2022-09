Sarkozy condenado por corrupção ativa e tráfico de influências

Nicolas Sarkozy foi considerado culpado, esta segunda-feira, dos crimes de corrupção ativa e tráfico de influências. O antigo Presidente francês foi condenado a três anos de prisão, com dois de pena suspensa.

O político de 66 anos, que foi chefe de Estado entre 2007 e 2012, tentou, segundo o veredicto, obter informação junto de uma magistrado de forma ilegal, em 2014, no contexto de um processo jurídico em que estava envolvido. Não irá, no entanto, para a prisão, já que o tribunal o autorizou a ficar detido em casa com pulseira eletrónica.

Sarkozy tinha sido acusado pelo Ministério Público francês de envolvimento num esquema de corrupção que envolvia o seu advogado, Thierry Herzog, e um antigo juiz de Marselha, Gilbert Azibert. O objetivo era receber informações de uma investigação de que era alvo, tendo sido ouvido ao telefone a prometer ao magistrado um lugar no Conselho de Estado do Mónaco, a troco de informações. A acusação pedira quatro anos de prisão, dois com pena suspensa.

Tanto Azibert como o advogado de Sarkozy foram também condenados, o primeiro por corrupção passiva e delito de tráfico de influências, o segundo por corrupção ativa e tráfico de influências. A sentença foi igual à de Sarkozy, isto é, três anos de prisão com dois de pena suspensa.

O ex-chefe de Estado irá ser julgado de novo no final de mês, desta feita num processo relacionado com a sua campanha para as eleições presidenciais de 2012, em que foi derrotado por François Hollande. Ele e outras 13 pessoas enfrentam acusações relacionadas o crime de financiamento ilegal de campanhas políticas.