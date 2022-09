“Dare mighty things”: a mensagem codificada que os internautas acreditam ter decifrado no paraquedas do Perseverance

O mundo está de olhos postos na jornada da Perseverance em solo marciano. O rover da NASA tornou-se um fenómeno de popularidade no Twitter, ora respondendo a mensagens de Joe Biden e Kamala Harris, ora partilhando sons e vídeos inéditos do Planeta Vermelho. “Dare mighty things”: eis a frase que serve de lema para as aventuras da missão norte-americana no mundo enferrujado e que, em português, pode ser traduzida para “Ouse coisas poderosas”.

Depois de ter partilhado com o mundo um áudio que revela os sons do ambiente marciano, a NASA divulgou igualmente um vídeo histórico que mostra o processo de descida e pouso do robô na cratera Jezero.

E foi um pequeno passo para que os internautas saltassem da visualização das imagens para as teorias de uma mensagem subliminar codificada no paraquedas que serviu para travar uma descida a 20 mil quilómetros por hora e possibilitar a “amartagem” do veículo-robô, equipado com o mini helicóptero “Ingenuity”.

São muitos os utilizadores que, nas redes sociais e no Reddit, proclamam ter decifrado uma mensagem encriptada, através de código binário, no paraquedas com listas vermelhas e brancas.

Os ‘investigadores’ da internet defendem que as faixas vermelhas correspondem ao número um e as brancas simbolizam o zero.

Durante a transmissão em direto da descida do rover Perseverance, um comentador da NASA disse que, por vezes, são deixadas “mensagens no trabalho para que outros encontrem”.

Além da mensagem oculta, os internautas acreditam que também as coordenadas 34º11’58N 118º10’31W, que correspondem à localização do Laboratório de Propulsão a Jato onde foi concebida a missão, podem ser encontradas no paraquedas.

A mesma frase já tinha sido usada durante a missão Curiosity e é extraída de um discurso do antigo Presidente norte-americano Theodore Roosevelt, proferido em 1899: “Muito melhor é ousar coisas poderosas, ganhar triunfos gloriosos, ainda que oprimidos pelo fracasso, do que alinhar-se com aqueles pobres espíritos que não gozam nem sofrem muito, porque vivem no crepúsculo cinzento que não conhece vitória nem derrota”.

Teorias à parte, é sabido que a Perseverance transporta várias mensagens, entre as quais os nomes de quase 11 milhões de cidadãos e uma placa de alumínio com a gravura de Asclépio, deus grego da Medicina, a segurar o planeta Terra, podendo simbolizar uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia.