Vajiralongkorn, o excêntrico rei da Tailândia

No dia 4 de junho Sitanan Satsaksit ligou ao seu irmão, Wanchalearm, enquanto este comprava almôndegas numa banca de comida em Phnom Penh, capital do Camboja. Então ouviu um estrondo alto, gritos, e o seu irmão a gritar, ‘não consigo respirar’. Testemunhas afirmam que homens armados atiraram Wanchalearm para dentro de um SUV preto, que se afastou a alta velocidade.

Wanchalearm era um ativista dos direitos humanos que fugira da Tailândia após um golpe militar em 2014. Aos 37 anos, foi o nono dissidente tailandês exilado a desaparecer nos últimos anos. Os corpos de dois dissidentes foram encontrados no rio Mekong na fronteira da Tailândia com Laos — esventrados, com o corpo cheio de cimento, pernas partidas e mãos algemadas. Ninguém espera voltar a ver Wanchalearm vivo.