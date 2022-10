Um político mentir pode ser prova de autenticidade? Especialistas em populismo explicam

Na passada quarta-feira, ao fim de semanas de linguagem incendiária de Donald Trump a alegar sem fundamento que a sua derrota nas presidenciais tinha sido produto de fraude maciça, milhares de pessoas invadiram o Congresso para tentar impedir a certificação oficial dos resultados eleitorais. O presidente, que pouco antes do assalto discursou à multidão, incitando-a a marchar sobre o Congresso e prometendo que estaria junto dela, ficou a assistir ao assalto através da televisão na Casa Branca. Perante as consequências trágicas - cinco mortos, incluindo um polícia - criticou a turba que horas antes afirmara "adorar" e garantiu que nada tinha tido a ver com os tumultos. Já esta semana, disse que o seu discurso de há uma semana à multidão foi "totalmente apropriado".

