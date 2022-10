Fraude fiscal, declarações falsas, difamação e a herança: mesmo com perdões, Trump pode ter problemas judiciais quando deixar a presidência

Dia 20 de janeiro ao meio dia, se não for antes (ver o motivo desta ressalva mais à frente), Donald Trump é substituído na presidência dos Estados Unidos por Joe Biden. Isso significa, entre outras coisas, que passa a ser um cidadão comum para efeitos do justiça criminal e cível. Deixa de se lhe aplicar a política que o Departamento de Justiça tem há muito de não lançar processos criminais contra um Presidente em exercício. Esta prerrogativa tem-no protegido em vários casos, e um ex-advogado, Michael Cohen, chegou a ser condenado e a cumprir pena por crimes cometidos em colaboração com Trump, o qual não foi sequer acusado. A partir de 20 de janeiro, isso muda.

