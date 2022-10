Um supercomedor de plástico? Enzima promete ajudar a resolver um grande problema ambiental

O plástico nos oceanos poderá começar finalmente a diminuir? Uma superenzima criada artificialmente por cientistas a partir de duas enzimas descobertas numa bactéria comedora de plástico encontrada numa lixeira japonesa parece degradar garrafas de plástico a um ritmo seis vezes superior do que até agora se conseguia. Se esses resultados puderem ser escalados, começará finalmente a haver luz à vista num dos principais problemas ambientais do nosso tempo.

A presença de microplásticos tem sido detetada numa série de alimentos de consumimos, e até no ar que respiramos. Como o plástico é extremamente difícil de decompor naturalmente, e o ritmo de acréscimo é avassalador - todos os dias se vendem milhões de garrafas plásticas em todo o mundo, fora outros objetos - o problema parece insolúvel. Campanhas contra os plásticos de utilização única, embora necessárias, não representam mais do que uma gota de água no oceano da solução que é necessária.

Com a superenzima agora descoberta, e outras versões delas potencialmente ainda mais eficazes, a luta passa para outro plano. Segundo explicou ao "Guardian" John McGeehan, o cientista da Universidade de Portsmouth (Reino Unido) que dirigiu o estudo em colaboração com instituições americanas, trata-se de aprender com a natureza e produzir algo que seja industrialmente relevante.

Uma das duas enzimas combinadas ataca a superfície das garrafas e outros materiais, e o outra acelera a decomposição dos materiais químicos resultantes.

Uma combinação da superenzima com outras que decompõem algodão poderá ser especialmente útil a combater outro flagelo maciço de poluição: o dos têxteis que misturam poliéster com algodão. Segundo o "Guardian", milhões de toneladas desses materiais também são deitados fora ou queimados todos os anos.

O estudo foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, uma revista científica de referência.