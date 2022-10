Trump não promete transição pacífica de poder caso perca. Há republicanos a temer o pior: “Se não for pacífico, será como na Bielorrússia”

“Teremos de ver o que acontece. Sabem que me tenho queixado veementemente dos boletins de voto. E os boletins de voto são um desastre.” O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou esta quarta-feira a não se comprometer com uma transição pacífica de poder no caso de não conseguir a sua recondução no cargo nas eleições de 3 de novembro. Trump referia-se aos votos por correspondência, que vão ser um instrumento fundamental neste ato eleitoral devido à pandemia de covid-19.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler